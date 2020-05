300 Tervurenaars genieten van ‘In Je Kot BBQ’ van Hockey en Tennisclub Blue Lions JCV

17 mei 2020

In en rond Tervuren werden zaterdagavond veel barbecues aangestoken. Hockey en Tennisclub Blue Lions organiseerde immers een online 'In Je Kot BBQ' ter vervanging van de traditionele familiedag. Ongeveer 300 mensen namen eraan deel.

Voor de barbecue moesten de deelnemers op voorhand hun pakket bestellen via de website van de hockeyclub. Zaterdagnamiddag was het al aanschuiven bij Slagerij Breugel en bij de zaakvoerder van Chateau De Minière, die respectievelijk voor het vlees en de drank zorgden. Iedereen die een pakket oppikte, kon dat nadien thuis op de barbecue gooien.

De club organiseerde de barbecue als alternatief voor haar jaarlijkse familiedag, die dit jaar niet kon doorgaan. “Met ongeveer 300 deelnemers zitten we op het niveau van een normale familiedag”, zegt Koen Van Hulle van de Blue Lions. “Om 18 uur hebben we een online apéro gehouden met iedereen en daar waren ongeveer 200 mensen op aanwezig. Ik denk ook niet dat het ooit al drukker was op onze sociale media. Iedereen stuurde filmpjes en berichtjes door.”

Training hervatten

De werkzaamheden van de club liggen door het coronavirus al stil. “Daarom was het belangrijk voor iedereen om weer even verbonden te zijn met de club”, zegt Van Hulle. “Dit weekend was normaal gezien het laatste geweest met wedstrijden. Gelukkig hebben we goed nieuws gehad: vanaf 25 mei kunnen we normaal gezien de collectieve trainingen hervatten.”

Bij de Blue Lions zijn ze in ieder geval heel tevreden met het resultaat van de barbecue. Het wegvallen van de familiedag was immers een financiële opdoffer. “We doen ook nog mee aan een wedstrijd van Payconiq”, zegt Van Hulle. “Als we verkozen worden tot het beste initiatief, dan kunnen we onze opbrengst nog verdubbelen.”