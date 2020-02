17-jarige die betrokken was bij inbraken gevat na achtervolging Robby Dierickx

19 februari 2020

18u19 14 Tervuren Bij de achtervolging die dinsdagavond Duisburg en Eizer in rep en roer zette, is een 17-jarige uit Charleroi opgepakt. Dat meldt het parket van Leuven. De jongeman gaf toe dat hij betrokken was bij twee woninginbraken eerder op de avond. Zijn twee kompanen werden ondanks een grote klopjacht niet gevat.

De politie wilde dinsdagavond een verdacht voertuig intercepteren nadat de bestuurder een voorrangsregel aan zijn laars gelapt had in Duisburg. “Toen de agenten van de zone Voer en Dijle de wagen tegen wilden houden, duwde de bestuurder het gaspedaal steeds dieper in”, vertelt Sarah Callewaert van het Leuvense parket. “Het kwam tot een achtervolging tot in Eizer, waar de wagen zich vastreed in een veld. De drie inzittenden namen te voet de vlucht. Na een grote klopjacht werd één van de drie gevat.”

De politie zette een helikopter en een speurhond in om de twee andere verdachten te vatten, maar zij wisten uiteindelijk te ontkomen. Woensdag werd de opgepakte inzittende, een 17-jarige uit Charleroi, verhoord omdat hij mogelijk aan twee inbraken in Huldenberg en Tervuren gelinkt kon worden. “De jongeman bekende de feiten minimaal”, aldus nog Sarah Callewaert. “Hij liet weten dat alleen zijn twee kompanen de woningen betreden hadden. De 17-jarige ondertekende een snelle dagvaarding en zal binnenkort voor de jeugdrechter moeten verschijnen.”

De recherche van de zone Voer en Dijle voert het verdere onderzoek.