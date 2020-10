‘Sterretjesweide’ biedt troost aan ouders van ongeboren kindjes JMBB/RDK

06 oktober 2020

16u28 0 Tervuren Met de recent afgewerkte sterretjesweide op de begraafplaats van Tervuren biedt de gemeente ouders de kans om hun ongeboren kindje op een waardige manier te blijven gedenken.

Ouders van een doodgeboren kindje hebben vaak geen fysieke plaats waar ze heen kunnen om hun verdriet te verwerken, zeker als de zwangerschap minder dan 140 dagen duurde en er geen geboorteakte is opgemaakt.

Een blijvend aandenken

Dankzij de sterretjesweide hebben ouders een blijvend aandenken aan hun kindje. Het bestaan van hun kindje wordt hier erkend door een sterretje op een ijzeren staafje. Ouders kunnen zelf kiezen wat er op het sterretje komt: een naam, een datum, een symbool of gewoon een kort woordje.

Schepen van burgerzaken Mario Van Rossum (CD&V) gelooft alvast in de waarde van een sterretjesweide: “Met dit initiatief willen we als gemeentebestuur een klein stapje zetten om te helpen bij de verwerking van een groot verdriet. Iedereen kent wel jonge ouders in zijn omgeving die geconfronteerd werd met het verlies van een ongeboren kindje en het daaraan gekoppelde verwerkingsproces waar men door moet. Daar kan een mooi ingerichte sterretjesweide ongetwijfeld bij helpen. Dit wordt echt een plek van rust, verwerking en herdenking”, klinkt het.