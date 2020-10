‘HintSeekers' creëert game voor AfricaMuseum JMBB

06 oktober 2020

09u55 0 Tervuren Een jonge start-up heeft een game ontwikkeld voor het Tervurense AfricaMuseum. In de queeste moeten Mamadou en Arike bevrijd worden van een eeuwenoude kwelgeest.

Het bedrijf werd in 2019 opgestart door Tuur Roels en Kristof Dewaele. HintSeekers ontwikkelt op maat gemaakte games op en voor bestaande locaties, van en voor bedrijven en events.

De ‘queeste' speelt zich af in de verre toekomst in Congo. De bezoekers proberen Mamadou en Arike te bevrijden uit de handen van een kwelgeest door verschillende raadsels en opdrachten op te lossen verspreid over meerdere zalen.

Positieve invloed op ervaring en beleving

Doorheen de AfricaMuseumQuest moet de bezoeker hints verzamelen. Wanneer alle hints verzamelt zijn, kan de finale vraag van de AfricaMuseumQuest worden opgelost om Mamadou en Arike bevrijden. HintSeekers is een jonge start-up gespecialiseerd in event-gamification, waarbij er gebruik gemaakt wordt van ‘gamificatie’ om de intrinsieke motivatie van bezoekers te stimuleren en op die manier een positieve invloed uit te oefenen op hun ervaring en beleving. Gamificatie komt neer op het aanwenden van spelprincipes en speeltechnieken in een niet-spelcontext, om op die manier menselijk gedrag op een positieve wijze te sturen.