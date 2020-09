“Fier om absolute wereldtop hier te mogen ontvangen”: Tervuren wordt WK-dorp bij wereldkampioenschap wielrennen 2021 Robby Dierickx

19 september 2020

18u14 2 Tervuren Het wereldkampioenschap wielrennen van 2021 mag dan wel pas over exact een jaar gereden worden, toch maakt Tervuren zich nu al op voor het spektakel. De druivengemeente is afgelopen zaterdag immers voorgesteld als officieel WK-dorp. De renners rijden door Duisburg, waar tal van activiteiten uitgewerkt zullen worden. “We zijn fier dat onze gemeente een officieel WK-dorp wordt”, zegt burgemeester Marc Charlier.

Het was de Leeuw Van Vlaanderen himself – Johan Museeuw – die zaterdag mee bekendmaakte dat Tervuren in september volgend jaar een officieel WK-dorp voor het wereldkampioenschap wielrennen wordt. Het WK, dat tussen Antwerpen en Leuven gereden wordt, staat van 18 tot 26 september 2021 gepland.

Op vrijdag 24 (U23), zaterdag 25 (elite vrouwen) en zondag 26 september (elite mannen) rijdt het peloton een lokale ronde door de Druivenstreek, waarbij Huldenberg, Overijse en Tervuren aangedaan worden. In Tervuren gaat het om deelgemeente Duisburg, waar een heus WK-dorp opgetrokken zal worden. “We zijn uiteraard bijzonder fier dat we de 100ste editie van het wereldkampioenschap wielrennen mogen ontvangen”, zegt kersvers burgemeester Marc Charlier (N-VA). “Er zullen heel wat activiteiten uitgewerkt worden, in samenspraak met de organisatie. Daarnaast willen we zelf ook onze verenigingen en wielerclubs bij dit spektakel betrekken. Ook voor hen belooft het een hoogdag te worden. Hopelijk is ons land tegen dan coronavrij, zodat we zorgeloos kunnen feesten.”