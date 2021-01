Terugkeren met de wagen uit vakantie? De kans dat de politie u naar de kant haalde, was klein

Ons land doet het momenteel relatief goed inzake coronacijfers, zeker in vergelijking met onze buurlanden. Maar om dat zo te houden, klonk nu al even de roep om aan het einde van de kerstvakantie meer in te zetten op grenscontroles op de baan. En die waren er amper.

In de Kempen waren de voorbije dagen geen grenscontroles te zien door de lokale politie. “We hebben dan ook geen richtlijnen gekregen”, zegt Gaston Van Tichelt (CD&V), burgemeester van Essen. Volgens Marc Van Aperen, burgemeester van Hoogstraten, moet er dan ook eerder naar de grenzen met Frankrijk en Duitsland gekeken worden. “Intussen wacht men op het federale niveau nog op de goedkeuring van enkele uitvoeringsbesluiten. Zelf hou ik het hart vast voor wanneer de seizoensarbeiders (massaal) terugkeren, wat meestal via Eindhoven gebeurt.”

Ook via Zelzate, in Oost-Vlaanderen, kon je afgelopen weekend probleemloos terugkeren vanuit Nederland. “We hebben geen expliciete opdracht gekregen van onze federale collega’s”, klinkt het bij Ellen De Ruyck, woordvoerder van politiezone Puyenbroeck. “ Zelf hebben ze de handen vol met de Brexit. Dit weekend waren er dus geen controles in onze zone.”

Wie via Limburg wilde terugkeren uit Nederland, kon zaterdag wel op een controlepost van de federale politie stoten. Die had op de E314 in Maasmechelen postgevat. Controles door de lokale politie waren er niet.

Controles aan de grens met Frankrijk, in West-Vlaanderen, waren er wel, zij het beperkt. “Door een gebrek aan tijd en manschappen hebben we enkel selectieve en tijdelijke controles kunnen doen”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem, Ledegem). “We tellen zestien grensovergangen in onze zone, maar we hebben ons beperkt tot de drie belangrijkste. Veel Belgen steken ook enkele uurtjes de grens over, bijvoorbeeld om inkopen te doen. En dat is niet strafbaar.”