Terug naar Discotheek de Shaft: “Voor feestvierders het laatste toevluchtsoord”, 15 jaar geleden verdween Annick Van Uytsel en Antwerps restaurant serveert wereldsterren: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. “Mijn vrienden en familie lachten me uit toen ik een metaaldetector kocht, maar het lachen is hen snel vergaan.” Op een van zijn eerste speurtochten was het al meteen prijs. Op een akker vond Robbe Michels (22) uit Avelgem 26 zilveren Romeinse munten. Maar wat is de schat waard? Wij gingen te rade bij expert Kurt Braeckman.

Volledig scherm Robbe Michels (die bij Gents bedrijf werkt) met metaaldetector stuit op 26 zilveren Romeinse munten terwijl hij een akker afspeurt… Spreekt zelf over een van de grootste Romeinse vondsten in België van de voorbije jaren… © Henk Deleu

2. Lenn (5) werd als peuter door een levensgevaarlijke agressieve kanker getroffen. Het jongetje streed met wilskracht en maakte zaterdagavond dankzij Make-A-Wish een wens waar. Samen met zijn grote held, zijn pépé Eric Remy (59) van de Ypres Surrey Pipes & Drums, de Last Post in Ieper opluisteren. Het was schattig en ontroerend om te zien hoe gedisciplineerd Lenn de orders opvolgde. Hij is wellicht de jongste doedelzakspeler ooit onder de Menenpoort.

Volledig scherm Lenn (5) wordt piper, Make-A-Wish © Henk Deleu

3. De 15-jarige jongen die zaterdagmiddag in Emelgem (Izegem) op zijn fiets werd aangereden, ligt in het ziekenhuis in een coma. Zijn ouders houden zich recht aan enkele lichtpuntjes en hopen dat hun energieke zoon het redt en opnieuw volledig de oude wordt. “Gelukkig is hij jong en leverden de hulpverleners geweldig werk”, klinkt het.

4. Acht jaar lang zat Whesley (38) al in de gevangenis. Ondertussen is hij een maand vrij met een enkelband. Hij gaat nu werken en geeft ’s avonds twee keer per week… voetbaltraining. Aan jongens en meisjes van zo’n twaalf jaar oud. De trainerscursus maakt namelijk deel uit van zijn reïntegratie. “Vroeger rookte ik joints toen ik me thuis verveelde. Nu bereid ik mijn trainingen voor.”

Volledig scherm © Photonews

5. Deze winter kwam discotheek de Shaft plots aan bod in een uitzending van de VRT-reeks Taboe. Het zorgde in Lommel voor een flinke brok nostalgie, want menig Lommelaar is er in zijn tijd een keertje binnen gewandeld. Vandaag staat er een appartementencomplex op de plaats van de voormalige discotheek. We moeten het dus voor altijd doen met louter de verhalen van weleer.

Volledig scherm De Shaft niet lang voor de definitieve afbraak © For the love of clubbing

6. Het Antwerpse restaurant Veranda kreeg gisteren hoog bezoek. De Britse zangeres Dua Lipa schoof er vrijdagmiddag aan tafel, voordat ze een optreden in het Sportpaleis gaf. Ook Kanye West ging er in 2020 eten. Waarom wereldsterren zo’n fan zijn van het restaurant in de Lange Lobroekstraat? “Het is een bepaald type restaurant, dat spreekt aan”, aldus eigenaar en chef-kok Davy Schellemans (42).

Volledig scherm 07052022 Antwerpen veranda Dus Lipa komt eten in de veranda © Klaas De Scheirder

7. De Gentse rocker Kurt Vanpeteghem, gitarist van Mad Dog Loose, is op zondag 1 mei overleden op 56-jarige leeftijd. Volgens zijn familie en vrienden is zijn overlijden een rechtstreeks gevolg van de harde slagen die Kurt vorig jaar moest incasseren bij een geval van verkeersagressie in de Loodsenstraat in de Muide. Zij hebben klacht ingediend wegens doodslag. “De Kurt die wij kenden, is daar gestorven op straat.”

Volledig scherm Kurt Vanpeteghem © RV.

8. De vrijlating van Pierre D., die nog steeds verdacht wordt van de dubbele moord op Magali W. (46) en haar dochter Coline (17) in Kraainem, verbaast veel mensen dicht bij het dossier. Zijn buren blijven echter rotsvast overtuigd van zijn onschuld. “Pierre was mijn beste vriend. Hij heeft het niet gedaan.” Indien dit zo is, blijft de vraag wie dan wel het bloedbad heeft aangericht.

Volledig scherm dubbele moord in Kraainem: slachtoffer en beschuldigde © Marc Baert

9. Het was afgelopen week exact 15 jaar geleden dat Ellen Collin (nu 39) haar vriendin Annick Van Uytsel (18) voor de laatste keer zag op een chirofuif in Schaffen. Het pad van de jonge vrouw kruist diezelfde nacht dat van seriemoordenaar Ronald Janssen. Ellen - die intussen kledingontwerpster is - vertelde er openhartig over bij onze reporter een jaar geleden: “Ik vroeg haar voor haar dood nog of ze mijn trouwkleed kon ontwerpen, voor ze beroemd en onbetaalbaar zou zijn. Maar eigenlijk had Annick dit moeten doen. Dit was hààr wens.”

Volledig scherm Annick © Bollen

