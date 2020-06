Exclusief voor abonnees

Terrastoren, 10.000 euro voor coronaproof restaurant, aangepaste deurklinken... Horeca zet alle zeilen bij voor grote opening maandag

Regioredactie

03 juni 2020

17u09

Op maandag 8 juni is het eindelijk zover: dan mogen de cafés en restaurants in heel België opnieuw de deuren openen. Sommige uitbaters wachten nog een verdere versoepeling af. Wie wel opengaat, neemt verplicht een hele rist maatregelen. Lees hieronder hoe de horeca in uw buurt met de versoepeling omgaat.