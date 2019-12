Zoon opgepakt na dood moeder (89) Redactie

30 december 2019

00u00 0

In Ternat is zaterdagnacht het lichaam van Yvonne De Rijck (89) aangetroffen. Haar zoon J. (51) werd aangehouden en gistermiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Volgens getuigen was de zoon na een nachtje stappen rond 1 uur thuisgekomen en moet er een schermutseling zijn ontstaan. Feit is dat de hulpdiensten rond 1.15 uur een telefoontje kregen van de zoon. "Hij zei dat hij zijn moeder dood had aangetroffen", zegt het parket. "De wetsdokter en het labo stelden echter verwondingen vast." De zoon werd verhoord en zit in voorlopige hechtenis. Vandaag vindt een autopsie plaats op het lichaam van de moeder.