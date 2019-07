Zoek deze zomer mee naar de ‘Schatten van Vlieg’ in Ternat Tom Vierendeels

14 juli 2019

17u10 0 Ternat Deze zomer kan je voor het eerst zowel in de bibliotheek, het sport-en jeugdcentrum en aan het cultuurcentrum De Ploter op zoek gaan naar een schatkist van Vlieg. Op deze manier wil de gemeente Ternat vrijetijdsparticipatie dichtbij huis op een laagdrempelige manier promoten.

Schepen Timo Schoukens (Voor Ternat): “Ternat heeft een bruisend cultureel en vrijetijdsleven. Door deel te nemen aan de zomerse zoektocht van Vlieg kunnen we het grote aanbod dat het lokaal bestuur inricht op een kindvriendelijke manier extra in de kijker zetten.” Ben je tussen 2,5 en 12 jaar oud dan kan je gedurende 2 maanden doorlopend deelnemen aan 3 smaakparcours: in de bibliotheek ligt een schatkist en ook aan het sport-en jeugdcentrum kan je 2 spannende zoektochten aanvatten. Telkens breng je 10 opdrachten tot een goed einde: knutselen, rare raadsels oplossen, proeven en proefjes doen ... Goed voor uren spelplezier voor jong en oud. Vind je minstens 3 schatkisten in Ternat, dan kan je je volle schatkaart inruilen voor een tongtattoo.

De jeugddienst maakt van de gelegenheid gebruik om het buitenspelen aan te moedigen door de zoektocht van Vlieg over heel Ternat te verspreiden. Door je zintuigen te gebruiken kom je te weten wat de volgende plek is waar je naartoe moet gaan. Dit is de langste zoektocht in onze gemeente, en is geschikt voor gezinnen met kinderen die al een goed eind kunnen stappen of fietsen aangezien de tocht veertien kilometer lang is.

Meer info is te vinden via schattenvanvlieg.be, ccdeploter.be en bibternat.be.