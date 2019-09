Zieke beuken krijgen tweede leven als zitbank Wim De Smet

11 september 2019

13u35 2 Ternat In de Muilemlaan in Sint-Katherina-Lombeek werd zopas de eerste boombank geplaatst die gerecupereerd werd uit de gevelde beuken in de Wijmenierlaan.

Een boomdeskundige stelde deze zomer vast dat zowat de helft van de tachtig statige beuken in de Wijmenierlaan zwaar ziek bleken. De bomen bleken zo hard aangetast dat ze dreigden om te waaien bij de eerste najaarsstorm. Uit veiligheidsoverwegingen besliste het gemeentebestuur om zesendertig zieke beuken te vellen. “Maar al snel rees het idee om de zieke bomen alsnog een tweede leven te geven”, zegt Milieuschepen Gunther Desmet (CD&V). “De dikke stammen konden we omvormen tot een zitbank. Beukenhout is zeer hard en bijzonder geschikt om meubilair van te maken.”

De eerste boombank kreeg alvast een plaatsje tegen het chiroplein in de Muilemlaan. Inwoners die suggesties hebben om ook op andere plaatsen een boombank te plaatsen, kunnen terecht op milieu@ternat.be.