Zeven honden vermist na ongeval met pick-uptruck: “De hele nacht gezocht, enkel puppy Tobias is nog kwijt” Amber Gys

28 augustus 2020

19u11 18 Ternat Donderdagavond deed zich een ongeval voor op de Assesteenweg in Ternat. Toen enkele auto’s stonden te wachten voor de verkeerslichten, ramde een pickup truck de wagens langs achteren. Bij het ongeval konden zeven honden uit een bestelwagen ontsnappen, de hele gemeente ging met man en macht aan het zoeken om alle honden veilig en wel thuis te brengen. Ondertussen werden 6 honden al teruggevonden. Van puppy Tobias is voorlopig nog geen spoor.

De eigenaars van een hondenkennel stonden met hun auto met aanhangwagen te wachten aan de verkeerslichten in Ternat rond 19.15 uur, toen een Ford Pickup truck hen met hoge snelheid langs achteren raakte. De twee wagens die de Ford ramde, kwamen enkele meters verder op de baan tot stilstand. De politie kwam meteen ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Niemand van de inzittenden raakte gewond. De zeven honden (waaronder Tervurense Herders en Groenendaelers) die zich in de bestelwagen bevonden, sloegen in paniek meteen op de vlucht in alle mogelijke richtingen.

Zoekactie

De eigenaars van de honden konden er meteen twee vatten en in veiligheid brengen. Vijf anderen bleven echter weg: “Gelieve ze voorzichtig te benaderen. Bij zichtmelding meteen de eigenaars of lokale politie contacteren”, viel er te lezen op sociale media. Volgens Rescue Team Pajot waren er honden bij van zeven maanden oud. “We hebben de hele nacht gezocht naar de vijf resterende honden”, laten de eigenaars weten. “Op het einde van onze zoekactie hebben we er nog eens vier kunnen terugvinden. Maar er is nu dus nog steeds één hond vermist.”

(Lees verder onder foto.)

De teruggevonden honden zijn echter in alles behalve goede en gezonde toestand. “Drie van hen zijn er heel erg aan toe”, gaan de eigenaars verder. “Hun voetzolen zijn helemaal afgesleten, tot bloedens toe, en hebben moeite om op hun poten te staan, laat staan dat ze nog kunnen wandelen. Wanneer we de laatste hond terug hebben, brengen we ze allemaal naar de dierenarts om ze te laten onderzoeken.”

Tobias

Momenteel is er dus nog steeds één hond niet teruggevonden. Het gaat om Tobias, een Tervuren puppy. Op sociale media regent het reacties van mensen die op zoek zijn naar de dieren. De hele gemeente is met man en macht aan het zoeken en uitkijken. De tips op sociale media komen volop binnen, waarna het rescueteam kan gaan checken rond de opgegeven locaties. Wie denkt dat hij of zij Tobias heeft zijn gezien, kan contact opnemen met de lokale politie of Rescue Team Pajot.