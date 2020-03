Zesdejaars Sint-Jozef organiseren ‘Instaflash’: over instafeeds, tiktoks en andere trends Wim De Smet

03 maart 2020

15u30 0 Ternat Vijf zesdejaars van Sint-Jozef in Ternat lanceren zondag 8 maart een inspiratiedag rond sociale media onder de noemer ‘Instaflash’. Ze nemen die dag het cc De Ploter over.

Tijdens Instaflash krijgen bezoekers meer informatie rond sociale media, en dan vooral over de content die je vindt op Instagram. “We vonden het jammer dat de digitale en de analoge wereld soms mijlenver uit elkaar liggen, en daarom wouden we ze toch minstens één dag verenigen in een evenement gericht op jongeren”, luidt het.” Onze samenwerking met CC De Ploter is dan ook een echte meerwaarde, zo kunnen we het beste van ‘real life entertainment’ en sociale media combineren. Aangezien De Ploter als cultuurhuis veel ervaring heeft met evenementen en vormingsdagen kunnen we rekenen op degelijke begeleiding. Voeg daar ons jeugdig enthousiasme bij, en je krijgt vuurwerk.”

Wie op zoek is naar verfrissende achtergronden om instafeed of tiktoks op te vrolijken, is zaterdag welkom in De Ploter. “Maar ook als je niet op Instagram zit, kan je de instagramtrends volgen”, weten de meisjes. “Zo is ‘bullet journaling’ voor iedereen handig. Wie wilt er nu geen handig planningssysteem dat je kan aanpassen aan jouw behoeften?”

Tijdens de Instaflash maken bezoekers ook kennis met Totebags. “Totebags zijn de nieuwe way of life”, klinkt het. “Niemand wil gezien worden met een saaie stoffen tas, maar daar hebben wij de oplossing voor. Wie langskomt kan de totebag van haar dromen designen.”

Instagram heeft zondag vanaf 10 uur plaats in De Ploter, Kerkstraat 4 in Sint-Katherina-Lombeek.

Tickets en info op www.ccdeploter.be/instaflash.