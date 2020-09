Yves De Corte (KFC Wambeek-Ternat): “We zijn klaar voor eerste provinciale” Dominic Beckx

11 september 2020

19u37 0 VOETBAL De uitbraak van het Corona-virus maakte abrupt een einde aan het eerste seizoen van fusieclub KFC Wambeek-Ternat. Op het moment van de stopzetting stonden de Ternattenaren op de eerste plaats in tweede provinciale B zodat ze weldra in de hoogste provinciale reeks mogen aantreden. Zondag is de ploeg van trainer Yves De Corte te gast bij Veltem, een andere promovendus.

“We hadden de kampioenstitel uiteraard liever op het terrein gevierd, maar Corona heeft er anders over beslist”, zegt de trainer van de fusieploeg. “Dat we meteen in het eerste jaar van de fusie promoveren, is een succes dat we te danken hebben aan onze fantastische groep. Er is nooit sprake geweest van Ternat of Wambeek. We vormden onmiddellijk één groep.”

“Onze voorbereiding verliep behoorlijk. We wonnen viermaal waaronder tegen derdenationaler Bambrugge. Tweemaal moesten we het onderspit delven, tegen Kester-Gooik en in de eerste ronde van de Belgische beker tegen Wolvertem-Merchtem. De nieuwkomers zijn goed geïntegreerd en ik ben tevreden met de transfers die we hebben gedaan. Met spelers als Marchoul, De Koster en Abarchan zijn we gewapend om een goed seizoen te spelen. Het is een beetje afwachten hoe onze start zal verlopen, maar we zijn klaar voor eerste provinciale. We ambiëren een plaats in de linkerkolom. Met de kern die we hebben, moet dat mogelijk zijn”.

Op de openingsspeeldag trekt Wambeek-Ternat naar Veltem.

“Veltem is ook een team dat uit tweede provinciale komt. Een goed voetballende ploeg met heel wat snelheid. We missen jammer genoeg nog enkele geblesseerden. Jorg De Koster liep een scheurtje in de bil op en Dennis Van der Putten revalideert verder na zijn operatie (pubalgie). Ook Jordan Mandende en Nabil El Abed zijn nog een tweetal weken buiten strijd.”

Eerste thuismatch tegen VK Liedekerke

De eerste thuiswedstrijd van Wambeek-Ternat is meteen een absolute topper. Op zondag 20 september komen immers de buren van VK Liedekerke op bezoek. Omwille van de Corona-maatregelen zullen dit seizoen aan de kassa geen tickets kunnen worden aangekocht. Supporters kunnen hun toegangsbewijs vanaf 14 dagen voor elke wedstrijd aankopen via de online-ticketshop (www.kfcwambeekternat.be). Ook abonnementhouders zullen vooraf hun toegang via de website dienen te reserveren.