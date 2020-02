Werkzaamheden in Ternat: 311 automobilisten negeren afslagverbod en krijgen proces-verbaal WDS

11 februari 2020

09u25 0 Ternat Aan het op- en afrittencomplex in Ternat werden al 311 bestuurders geverbaliseerd omdat ze het verbod om linksaf te slaan, aan de afrit van de E40, negeerden

Sinds begin oktober wordt er gewerkt aan het op- en afrittencomplex van de E40 en aan de Assesteenweg in Ternat. Tijdens de werken gelden enkele ingrijpende verkeersmaatregelen. Zo moet het verkeer dat de E40 in Ternat verlaat, verplicht rechtsaf draaien richting Asse. De automobilisten die richting Lennik willen rijden, moeten zo eerst een stukje de rijweg richting Asse nemen om vervolgens aan de rotonde van The Leaf rechtsomkeer te maken. “Aan beide afritten in Ternat geeft een verkeersbord de te volgen route aan voor mensen die richting centrum Ternat en Edingen willen rijden”, meldt de politie. “Mensen die deze richting uit willen worden gevraagd om via het rondpunt Morette/The Leaf te keren in plaats van meteen na de afrit. Het verkeersbord C31 verbiedt namelijk bestuurders om links af te slaan.”

Veel automobilisten negeren het verbod en kiezen er toch voor om meteen linksaf richting Ternat en Lennik te rijden. Liefst 311 bestuurders werden daar al op betrapt. De politie zal ook de komende dagen en weken extra controles houden.