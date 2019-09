Werknemer wandelt met poederbrief gebouwen van Ternatse bpost door en zet anthraxprocedure in gang: tien mensen vijf uur in quarantaine Tom Vierendeels & Hans Verbeke

26 september 2019

09u53 110 Ternat Tien werknemers van het distributiecentrum van bpost in Ternat zijn donderdag vijf uur lang in quarantaine gehouden nadat een brief met wit poeder onderschept werd. Een werknemer wandelde met de brief verscheidene gangen en lokalen door, waardoor die verzegeld moesten worden en de aanwezigen ook niet wegmochten. Uiteindelijk bleek het poeder bloem te zijn.

Het was naar verluidt een tijdelijke kracht die de brief rond 8 uur ‘s ochtends onderschepte in het distributiecentrum. Het is niet duidelijk of het om een jobstudent of een interimarbeider gaat, maar volgens bronnen was hij niet op de hoogte over de procedures die daaraan verbonden zijn. “Die persoon is met de brief naar een leidinggevende getrokken om te vragen wat er moest gebeuren”, vertelt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) die zelf ook ter plaatse kwam. “De lokalen en gangen waar hij doorwandelende moesten hierdoor verzegeld worden en de aanwezige personen daar werden in quarantaine gehouden.” Bpost zelf kan niet bevestigen dat het om een tijdelijke werknemer gaat en zegt dat de procedures wel degelijk gevolgd werden.

De kranten waren op dat moment allemaal al verdeeld, maar de gewone briefwisseling en de pakketten konden niet meer vertrekken Barbara Van Speybroeck

Anthraxprocedure

Grootste probleem was in ieder geval dat in een van die verzegelde lokalen ook alle sleutels van de bestelwagens aanwezig waren. “De kranten waren op dat moment allemaal al verdeeld, maar de gewone briefwisseling en de pakketten konden niet meer vertrekken”, zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerder bij bpost. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. “De anthraxprocedure werd opgestart”, vertelt brandweermajoor Bruno Van den Broeck. “Dit is een soort noodplan voor interventies van deze aard. Daarom kwam ook een speciaal MUG-team ter plaatse van het Militair Hospitaal uit Neder-Over-Heembeek.” Dit team is speciaal opgeleid voor interventies waarbij mensen getroffen zijn door chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen en ook hun voertuig heeft hiervoor het nodige materiaal aan boord. “Daarnaast werd ook een extra MUG-team ter plaatse gevraagd, samen met verschillende ziekenwagens”, weet Van den Broeck. Die waren nodig indien het inderdaad om een gevaarlijke stof zou gaan en de mensen afgevoerd dienden te worden.

Douche

De Civiele Bescherming kwam uiteindelijk rond 10.30 uur ter plaatse en ging met beschermingspakken de afgezette zone in om het pakket mee te nemen. Onder politiebegeleiding werd dit pakket overgebracht naar een militair labo in Peutie. Intussen besliste de MUG-dokter dat het niet nodig was iedereen in quarantaine te houden. Wel diende iedereen een douche te nemen waardoor de brandweer speciale mobiele douches liet aanrukken. Reservekledij was niet onmiddellijk voor iedereen voor handen dus kregen sommigen brandweerkledij. Hun eigen kleding werd verzameld in een afgesloten reservoir. Het douchen startte rond 13.15 uur en eindigde een uur later.

Bloem

Uiteindelijk kwam rond 14.45 uur het verlossende bericht dat het witte poeder ongevaarlijk is. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om bloem, maar de laboranten zullen nog verder onderzoek verrichten om de precieze samenstelling te achterhalen. Daarover zal vrijdag meer duidelijkheid zijn. De tien betrokkenen zullen over deze ontwikkelingen ook op de hoogte gehouden worden. Of de afzender van het pakket kwaadwillige bedoelingen had zal nog moeten blijken uit het onderzoek.