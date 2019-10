Werken N285 leggen verkeer in de knoop: chaos dreigt niet alleen voor avondspits, maar ook voor speelhal Josan: “Ons café zit leeg, en ergste moet nog komen...” Wim De Smet

07 oktober 2019

14u35 1 Ternat Het verkeer op de Assesteenweg (N285) en aan de op- en afritten van de E40 in Ternat, liep vanmorgen stevig in de knoop. De reden: het verkeer moet er door de werkzaamheden beurtelings over één rijstrook. Ook de avondspits dreigt chaotisch te verlopen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte vorige week met de herinrichtingswerken van de N285 en het op- en afrittencomplex. AWV wil de kruispunten van de Assesteenweg met de Essenestraat, de Steenvoordestraat en de op- en afritten veiliger maken.

Vorige week kon het verkeer nog mondjesmaat gebruik maken van de rijvakken in beide richtingen maar maandagcochtend om 6 uur werden ter hoogte van de oprit richting Brussel verkeerslichten geplaatst. Tussen de oprit en speelhal Josan moest het verkeer daardoor beurtelings over één rijstrook. Het gevolg was: een chaotische ochtendspits die pas laat in de voormiddag opgelost raakte. De auto’s stonden er een halfuur aan te schuiven om uiteindelijk slechts honderd meter vooruitgang te boeken. De lokale politie besliste zelfs om de N285, in de richting van Asse, af te sluiten vanaf de Stationsstraat. Het verkeer dat naar Brussel wilde, werd omgeleid via Sint-Ulriks-Kapelle.

Voorwaarden

De aannemer had eerder dit weekend ook de parking van speelhal Josan ingepalmd om er een tweede rijstrook van te maken. Op die manier kon het stuk eenrichting een heel eind korter gehouden worden.

“Dat ze onze parking gebruiken is geen drama want dat hoorde destijds bij de voorwaarden voor onze bouwvergunning”, meldt zaakvoerder Freddy De Nil van Josan. “Maar het is wel jammer dat onze parking aan de overkant van de steenweg zo goed als onbereikbaar is. We hebben die parking speciaal aangelegd om onze klanten een parkeerplaatsje te geven tijdens de werken maar het is voor automobilisten te moeilijk om de inrit te vinden tussen de werkzaamheden.”

Avondspits

Freddy De Nil ziet ook de omzet fors dalen. “Kijk maar eens rond, ons café zit leeg”, luidt het. “Vorige week al zakten onze cijfers tot 30 procent van normale werkdagen. Ik vrees dat het deze week nog erger zal worden. En dan moet het ergste nog komen als ze binnen enkele weken ook de afritten een tijdlang gaan afsluiten. Zowel de aannemer als AWV hebben alle begrip voor onze moeilijke situatie maar eenvoudig is het hier allemaal niet nu.”

Verwacht wordt dat ook de avondspits straks in het honderd loopt. Automobilisten die vanuit Brussel komen en de afrit Ternat nemen, kunnen niet links afslaan richting Ternat. Zij moeten bij het verlaten van de E40 verplicht rechtsaf rijden, richting Asse, om vervolgens op de rotonde aan The Leaf opnieuw terug te keren richting Ternat.