Werken aan op- en afrittencomplex in Ternat en Edingsesteenweg in Asse hervatten morgen Wim De Smet

03 augustus 2020

16u10 8 Ternat Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hervat dinsdag de werkzaamheden aan het op- en afrittencomplex in Ternat en aan de Edingsesteenweg (N285) in Asse. De werken kunnen verkeershinder veroorzaken.

De werken aan de Assesteenweg, ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Ternat, gingen in oktober 2019 van start. Vanaf 4 augustus wordt de laatste rechte lijn ingezet: het fietspad in de rijrichting van Asse wordt afgewerkt, de aannemer plaatst de middeneilanden en tot slot wordt er een nieuwe toplaag aangebracht op de Assesteenweg tussen de rotonde met de Industrielaan en de spooroverweg in Ternat.

Aan de verkeerssituatie in Ternat verandert er voorlopig niets. Het doorgaand verkeer rijdt over versmalde rijstroken en ook de op- en afritten van de E40 blijven open. Alleen op het einde van augustus zullen de op- en afritten afgesloten worden tijdens de asfalteringswerken.

Onderhoudswerken

Samen met de werkzaamheden in Ternat worden ook de onderhoudswerken aan de fietspaden op de Edingsesteenweg (N285) in Asse hervat. In juni en juli werd het fietspad in de rijrichting van Asse-centrum afgewerkt. Vanaf dinsdag worden ook de fietspaden aan de overzijde opgebroken en vernieuwd. Tijdens die werken wordt de Edingstesteenweg opnieuw afgesloten voor het verkeer dat richting Asse wil rijden. De bestuurders moeten dan een omleiding volgen via de Essenestraat. Eind deze maand moeten de fietspaden volledig afgewerkt zijn.

Als alle werken op de N285 afgerond zijn, start AWV met een nieuw investeringsproject: de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N9) in Asse. Tussen de Vaal en de Langestraat, over een afstand van ongeveer twee kilometer, wordt de rijweg heraangelegd en komen er ook fietspaden. Ook de riolering wordt volledig vernieuwd. Het einde van de werken is voorzien voor de zomer van 2022.