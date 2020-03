Werken aan N285: oprit richting Brussel en afrit komende van Gent gaan vannacht dicht Wim De Smet

12 maart 2020

10u40 0 Ternat Vanaf 21 uur vanavond tot 4 uur vrijdagochtend gaat de afrit in Ternat dicht voor het verkeer komende van Gent. Ook de oprit richting Brussel wordt afgesloten.

Het afsluiten van de op- en afrit is noodzakelijk om de werken aan de Assesteenweg (N285) verder te voltooien. Het verkeer op de E40 vanuit Gent dat in Ternat moet zijn, wordt omgeleid via het op- en afrittencomplex in Affligem. Wie richting Brussel wil rijden, kan de oprit richting Gent nemen om aan het op- en afrittencomplex in Affligem te keren. Voor aanvang van de ochtendspits op vrijdagmorgen zullen zowel de oprit- als de afrit opnieuw opengesteld worden voor verkeer.

De oprit richting Brussel en afrit komende van Gent worden ook afgesloten tijdens de paasvakantie.