Werken aan Assesteenweg (N285) in nieuwe fase: werfzone verhuist naar rijvak richting Asse Wim De Smet

25 februari 2020

15u30 0 Ternat De aannemer van de herinrichtingswerken op de Assesteenweg en het afrittencomplex aan de E40 in Ternat start vanaf morgen (woensdag) met fase 2. Er wordt dan gewerkt op het rijvak in de richting van Asse en de werfzone wordt daardoor iets langer.

De werfzone loopt vanaf morgen tussen speelhal Josan en de Essenestraat. De langere werfzone zorgt ervoor dat de uitvoeringstermijn van de werken ingekort wordt.

Door het verplaatsen van de werf, wijzigt ook de verkeersafwikkeling op de Assesteenweg. Doorgaand verkeer kan in beide richtingen, maar alleen op het afgewerkte deel van de steenweg, het rijvak richting Ternat dus. De drukke Nattestraat wordt vanaf morgen opnieuw afgesloten.

Het pas aangelegde voet- en fietspad richting Ternat kan in beide richtingen gebruikt worden, maar fietsers moeten wel afstappen omdat het fietspad onvoldoende breed is. Fietsers kunnen ook gebruik maken van de fietsomleiding tussen speelhal Josan en garage Heremans.

Het verkeer dat vanuit Gent komt en in Ternat de E40 verlaat, en het verkeer dat de E40 oprijdt in de richting van Brussel, moet over twee versmalde rijstroken.

Tijdens de paasvakantie (van 4 tot en met 19 april) wordt de oprit naar Brussel en de afrit komende van Gent twee weken afgesloten. De aannemer zal in die periode langere werkdagen maken en ook tijdens de weekends doorwerken. Wie vanuit Gent komt, moet de E40 dan verlaten in Affligem of Aalst.

Automobilisten letten best ook op voor politiecontroles. Tijdens de werken wordt de Assesteenweg, ter hoogte van de werfzone, een zone 30. De politie zal de snelheid ook effectief controleren.