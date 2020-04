Werken aan Assesteenweg (N285) hervatten op 20 april: oprit richting Brussel en afrit vanuit Gent twee weken dicht Wim De Smet

10 april 2020

13u45 0 Ternat De werkzaamheden aan de Assesteenweg (N285) en het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat worden vanaf 20 april hervat. De oprit richting Brussel en de afrit vanuit Gent gaan vanaf dan ook twee weken dicht.

De werkzaamheden herbeginnen in de zone op de rijstrook richting Asse, tussen speelhal Josan en het kruispunt met de Essenestraat. Voor het doorgaand verkeer wijzigt er voorlopig niets.

“Door de vertraging die de werken hebben opgelopen en omwille van de huidige, beperkte verkeersdrukte werd beslist om de op- en afrit ten zuiden van de E40, de oprit richting Brussel en de afrit vanuit Gent, vanaf maandag 20 april meteen mee aan te pakken en twee weken af te sluiten voor verkeer, tot begin mei”, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Wie op de E40 vanuit Gent komt en in Ternat moet zijn, zal in die periode via het eerdere op- en afrittencomplex Aalst worden omgeleid of verder op de E40 in Groot-Bijgaarden moeten keren. Verkeer dat in die periode vanop de Assesteenweg de E40 richting Brussel wil nemen, wordt via de oprit richting Gent omgeleid om vervolgens aan het op- en afrittencomplex in Affligem te keren.”

AWV hoopt dat het sluiten van de op- en afrit beperkt blijft tot twee weken, maar de maatregelen rond ‘social distancing’ kunnen er wel voor zorgen dat het om drie weken gaat.

De werkzaamheden aan de Assesteenweg gingen op 30 september vorig jaar van start.