Wekelijkse markt biedt troosteloze aanblik: heetste dag houdt marktkramers en klanten thuis Wim De Smet

25 juli 2019

14u05 8 Ternat De wekelijkse donderdagmarkt van Ternat vanmorgen bleek, door de extreme hitte, een maat voor niets. Meer dan de helft van de marktkramers daagde niet op en ook de trouwe klanten bleven massaal thuis. “We hebben nog niet half zo veel verkocht als anders”, zucht Peggy Vleeschouwer vanachter haar hamburgerkraam.

Het marktplein van Ternat bood vanmorgen een desolate aanblik. De felle temperaturen hielden het gros van de marktkramers thuis. Niet zonder reden, want het aantal bezoekers van de markt daalde evenredig. En wie toch wat groenten of voedingswaren wilde kopen, haastte zich om opnieuw de koelte op te zoeken.

Aan het kippenkraam van de familie Dewachter is het iedere week, zeker tegen middag, aanschuiven geblazen. “Maar vandaag viel dat best mee”, vertelt Mouloud Afriad (34). “We hebben minder kippen verkocht dan normaal. Omdat onze concurrent er vandaag niet was, hebben we toch nog een beetje omzet gedraaid. Gelukkig maar, want het is vandaag ook voor ons warm.”

55 graden

Mouloud stond vanmorgen meer dan 4 uur lang aan het spit. Voor hem was het bijna letterlijk bakken en braden. “Aan het spit bedraagt de temperatuur meer dan 55 graden”, luidt het. “Dat lijkt veel, maar ik kom uit Marokko. Daar stijgt de temperatuur soms tot 50 graden. Ik ben dus wel al iets gewoon. Maar ik begrijp dat men in België deze temperaturen niet meer normaal vindt.”

Nog voor de middag begonnen de handelaars hun kraampje al op te breken wegens te weinig klanten. “We kunnen hier moeilijk blijven staan als we aan niemand iets kunnen verkopen”, luidde het.

Wie wel de middagspits afwachtte, was Peggy Vleeschouwer (50). Zij baat samen met haar vader Robert een eetkraampje op de markt uit. De hamburgers, pensen, hotdogs en escargots vonden maar moeilijk een afnemer. “Wij hebben vandaag minder dan de helft verkocht van een normale donderdag”, vertelt Peggy. “Dat is ook te begrijpen. Het is gewoon te warm om te eten. Normaal zie ik om 7.30 uur al mijn eerste klanten. Vandaag was dat niet het geval. Het is te heet om op een markt te lopen.”

Bakplaat

Achter de bakplaat van het hamburgerkraam gaat de temperatuur nog een beetje hoger. “Maar dat houdt ons niet tegen. Vrieskou of een hittegolf, wij komen met onze hamburgers naar buiten. Onze familie staat al 34 jaar op de markt met hamburgers.”

Peggy vindt wel dat de mensen angst wordt aangejaagd. “Overal hoor je waarschuwingen die toch een beetje overdreven zijn. De mensen mogen niet buiten komen, ze moeten uit de zon blijven, ze moeten veel water drinken. Als je dat elke dag te horen krijgt, dan doe je gewoon niets meer.”