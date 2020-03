Wegpiraat (op de fiets) krijgt 3 maanden celstraf na ‘wilde’ achtervolging Wouter Hertogs

18 maart 2020

15u39 0 Ternat Een jongeman uit Ternat is veroordeeld tot 3 maanden celstraf voor ongewapende weerspannigheid. De jongeman ging wel heel ver om te ontsnappen aan de politie... op zijn fiets.

De man werd afgelopen zomer opgemerkt toen een patrouille hem op de rijbaan zag rijden. Hij had geen fietslicht. De agenten vroegen hem te stoppen, maar hier had hij geen zin in. Ze probeerden hem vervolgens klem te rijden, maar dit lukte niet.

Bij een volgende poging trachtten de agenten hem - letterlijk - manu militari staande te houden. Een agent greep zijn arm vast waardoor hij wel moest afstappen. Toch dacht de jongeman nog niet aan een overgave en hij rende weg. De agenten zetten de achtervolging in en kregen hem uiteindelijk tegen de grond. Hij weigerde op het commissariaat te antwoorden op de vragen en ook bij latere verhoren zweeg hij. Naar de rechtbank stuurde hij niet geheel onverwacht zijn kat. De rechter gaf hem bijgevolg bij verstek 3 maanden celstraf.