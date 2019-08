Wammekse Fietstochten gaan 32ste editie in (met onder meer een familietocht) Michiel Elinckx

11u52 0 Ternat Op zondag 25 augustus organiseert de fietsclub vzw Picobello’s Wambeek zijn 32ste editie van de Wammekse Fietstochten.

De Wammekse Fietstochten is een recreatieve fietstocht waar zowel de getrainde wielertoerist als gelegenheidsfietsers op eigen tempo één van de drie omlopen kunnen afleggen. Er is keuze tussen afstanden van 25, 60 en 80 kilometer. Onderweg is er bevoorrading voor alle deelnemers en een gratis drankje na de rit.

Inschrijving

Plaats van gebeuren is ook dit jaar is Sportstal Vanderhasselt in Wambeek. Inschrijven kan tussen 8 en 10 uur. Meer info over de Wammekse Fietstochten vind je terug op www.picobellos.be.