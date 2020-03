Vrouwenwielerclub Feels start nieuw seizoen (en organiseert op 3 mei een tourrit) Wim De Smet

04 maart 2020

09u00 0

Vrouwenwielerclub Feels uit Ternat is een nieuw wielerseizoen gestart. Dat gebeurde traditiegetrouw met een uitgebreid gezond ontbijtbuffet, gevolgd door een openingsrit van 25 kilometer.

Feels staat voor ‘Females on Wheels’. Vanaf nu tot eind september komen de vrouwen elke zondag samen om te fietsen. Ze verdelen zich onder in verschillende groepen die ook elk verschillende afstanden rijden. De ritten bedragen 30, 50 of 80 kilometer. Elke sportieve vrouw met een koersfiets kan aansluiten.

Feels organsieert op zondag 3 mei ook de Mergan Feels Good Tour. Die tourrit maakt deel uit van de Corsa Compagnolo, de vroegere Bianchi-trofee.