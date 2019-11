Vrouw steelt voor 1.500 euro aan condooms en glijmiddel: 4 maanden cel WHW

04 november 2019

14u30 0 Ternat Het is eens wat anders dan dure elektronica stelen. Een 23-jarige vrouw is veroordeeld tot 4 maanden cel voor het stelen van een reusachtige hoeveelheid condooms en glijmiddel. In totaal bedroeg de waarde van de buit 1.438 euro.

Het was de winkeldetective van apotheek Medicare Market die de vrouw en haar minderjarige zus op 30 augustus opmerkte op de bewakingscamera’s. Hij zag hoe ze hun winkeltrolley vulden met dozen condooms, tubes glijmiddel en een haardroger. De vrouwen probeerden daarop de winkel te verlaten zonder te betalen maar werden door de winkeldetective tegengehouden. Tegenover de politie bekende het tweetal meteen de diefstal.

“Ik wilde kleren kopen maar had geen geld. Daarom stal ik condooms om ze door te verkopen”, aldus de vrouw, die al bij de politie gekend stond voor winkeldiefstallen. Haar zus was minderjarig en moest zich dus niet komen verantwoorden. “Dit was een wanhopige daad van een vrouw die hoopte wat geld te verdienen om eten te kopen”, aldus de verdediging die om de opschorting verzocht had. “Intussen werkt ze als zelfstandige in een nagelstudio.” De rechter vond een opschorting veel te licht. “Ze ging op stap met als enige intentie het stelen van goederen. Bovendien nam ze een minderjarige mee hiervoor.