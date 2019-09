Vrouw shopt veel, maar betaalt weinig WHW

23 september 2019

15u17 4 Ternat Een vrouw uit Ternat is veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden met uitstel voor winkeldiefstallen in schoenenwinkel Torfs en kledingwinkel JBC.

In volle eindejaarsperiode, op 27 december, besloot de vrouw ondanks haar financiële problemen toch te gaan winkelen in haar thuisstad. In schoenenwinkel Torfs kocht én betaalde ze nog drie paar schoenen. Twee andere paren verstopte ze en nam ze mee voorbij de kassa zonder te betalen. Vervolgens trok ze naar de JBC. Daar koos ze enkele mooie stukken uit en ging ermee naar een pashokje. Daar verwijderde ze de beveiliging, trok enkele stukken aan en stak de rest weg in haar handtas. Ze had er echter niet op gerekend dat het alarm toch zou afgaan. In plaats van weg te lopen, stormde ze terug richting pashokje en ontdeed zich van alle gestolen kledij.

Ziekenkas

Camerabeelden bewezen uiteindelijk dat ze met een lege tas was binnengekomen en met een volle naar buiten was gegaan. Bovendien troffen agenten in haar wagen de gestolen schoenen van bij Torfs aan. “Ze leeft van de ziekenkas en heeft amper geld. Maar toch kon ze het niet laten om te gaan shoppen”, aldus de verdediging, die om mildheid vroeg. Die kreeg ze echter niet. De rechter gaf haar 8 maanden cel met uitstel in plaats van de gevorderde 6 maanden met uitstel.