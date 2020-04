Voormalig voetbalveld van SK Lombeek heropent in juli als padelsite Wim De Smet

24 april 2020

14u00 3 Ternat De oude terreinen van voetbalclub SK Lombeek worden omgebouwd tot padel- en sportsite. Het nieuwe project krijgt de naam ‘in.TERNATional’ en moet deze zomer nog klaar zijn.

Drijvende kracht achter de nieuwe sportsite is Swa Devos, zaakvoerder van het bekende horecazaken De Living en De Zaal in Dilbeek. Hij is al enkele jaren zot van padel.

Padel komt overgewaaid uit Mexico. “Het is een racket- en balsport die eind jaren ’60 is ontstaan”, weet Swa. “Padel is een terugslagspel, een mix tussen squash en tennis waarbij twee of vier spelers het tegen elkaar opnemen. De wanden van de kooi maken deel uit van het spel. Padel levert vaak lange rally’s op waardoor het ook extra spelplezier oplevert.”

“Enkele jaren geleden ontdekte ik deze sport en ik was er meteen aan verknocht", gaat hij verder. “Vandaag ben ik niet meer weg te slaan van het padelveld. Ik speel zeker drie keer per week.”

Toen Swa opmerkte dat de oude voetbalvelden in de Heidestraat te kopen stonden, aarzelde hij niet. “Het was echt een buitenkans om de mensen uit onze regio aan het padellen te krijgen”, luidt het. “We gaan hier 6,5 padelterreinen aanleggen. De naam in.TERNATional geeft aan dat we allemaal wereldburgers zijn, ook in Ternat.”

Bouwwerken gestart

Intussen zijn de bouwwerken op de oude voetbalsite al gestart. In een eerste fase wordt de kantine gesloopt. Tegelijk worden ook de eerste padelvelden aangelegd. “Maar we werken ook aan de renovatie van het sanitair blok”, vervolgt Swa. “We gaan een nieuwe kantine bouwen waar je na het sporten kan uitrusten. Vlakbij deze site bevinden zich ook enkele knooppunten van fiets- en wandelroutes. Wie hier voorbijrijdt of wandelt, kan eveneens genieten van een hapje of een drankje. En in een volgende fase zullen we ook een speeltuin aanleggen. Verder zijn er plannen voor een Finse piste of een petanqueterrein.”

Bij het gemeentebestuur is men alvast opgezet over het nieuwe initiatief. “Als gemeente vinden we sport en beweging zeer belangrijk”, zegt sportschepen Timo Schoukens (VT). “We zijn ervan overtuigd dat deze padelsite de hele regio een sportieve boost zal geven.”