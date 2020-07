Voormalig schooldirecteur Broeder Johan (86) overleden Wim De Smet

15 juli 2020

17u00 0 Ternat Op 11 juli overleed is broeder Johan (86) overleden in Aalst. Broeder Johan was gedurende 60 jaar actief als Broeder van de Christelijke Scholen en genoot flink wat bekendheid in Ternat, onder meer als voormalig schooldirecteur.

Broeder Johan werd geboren als Leo Caeyers op 11 februari 1934. In 1959 legde hij zijn geloften af en kort nadien belandde hij in Kruikenburg. Broeder Johan maakte zich verdienstelijk als leraar en hij was ook vijftien jaar directeur van de lagere school. In de parochie werd hij lector, catechist en koster. Hij zette zich ook in voor de Christelijke Mutualiteit en was ook vrijwilliger op de palliatieve zorgeenheid van het Sint-Jansziekenhuis in Brussel.

De uitvaartplechtigheid heeft plaats op vrijdag 17 juni in de Sint-Gertrudiskerk van Ternat. Tijdens de uitvaart mogen slechts honderd mensen de kerk binnen. Het is ook verplicht om een mondmasker te dragen.