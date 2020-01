Voormalig journalist Dieter Hautman wordt communicatiedeskundige in Ternat Wim De Smet

07 januari 2020

13u45 5 Ternat Voormalig journalist Dieter Hautman (30) gaat aan de slag als communicatiedeskundige in het gemeentebestuur van Ternat.

Dieter Hautman studeerde journalistiek aan de Erasmus Hogeschool in Brussel. Hij werkte van 2011 tot 2018 als journalist, onder meer voor Het Laatste Nieuws. Nadien ging hij aan de slag als zelfstandig copywriter en fotograaf. Dinsdag legde hij de eed af als communicatiedeskundige bij burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V).

“Wij hebben altijd gezegd dat communicatie heel belangrijk is geworden in het beleid van een gemeente”, zegt Vanderhasselt. “Met de aanstelling van Dieter zullen we niet alleen de communicatie, maar ook onze interne werking beter uittekenen. Het gaat om een nieuwe functie die we nu inhoudelijk verder gaan invullen.”

“We zijn heel blij dat Dieter ons team versterkt”, vervolgt de burgemeester. “Er waren heel veel kandidaten voor deze job. Zij hebben allemaal een examen afgelegd. Van alle beschikbare kandidaten haalde Dieter de beste score.”