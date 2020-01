Voormalig gemeentesecretaris Rik Peeters plots overleden WDS/VDCL

10u35 0 Ternat In zijn woning in Ternat is vrijdag plots Rik Peeters overleden. Hij werd 72 jaar.

Rik Peeters was gemeentesecretaris in Ternat van 1990 tot begin 2011. Hij begon bij het Ternatse gemeentestuur te werken in 1977, vlak de fusies van gemeenten. In 1990 volgde hij als gemeentesecretaris Victor Roesems op. Opmerkelijk: Peeters stelde zich nadien, in 2012, ook nog kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij stond op de Lijst van de Burgemeester (LVB) en behaalde er 318 voorkeurstemmen.