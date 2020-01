Vocht in de muren, ramen die niet sluiten, kapotte verwarming...: welkom in sociale woonwijk Cantillon Wim De Smet

13 januari 2020

15u00 0 Ternat Inwoners van de sociale woonwijk Cantillon in Ternat klagen steen en been over de lamentabele staat van hun huizen. Vochtplekken, ramen die niet sluiten, geen verwarming, schimmel tegen de muren. “En dan durven ze ook de huur nog opslaan. Wij staan gewoon machteloos”, klinkt het.

De wijk Cantillon in Ternat dateert van de jaren ’70 en de meeste huizen zijn intussen aan renovatie toe. De woningen zijn eigendom van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting. Nancy Deneve (45) woont samen met haar vader Benoni (69) intussen al 43 jaar in de wijk. “En al die jaren is er aan de woning eigenlijk niets hersteld”, klinkt het. “Of toch wel: twintig jaar geleden werden de raamkozijnen eens herschilderd. Maar in de keuken regent het binnen. De muren zitten vol vocht na een leidingbreuk in het aanpalende huis dat al tien jaar leeg staat. Het behangpapier komt los door het vocht en op de muren staat schimmel. Het raam van de kamer boven gaat niet meer dicht. Als er buiten wind is, dan waait dat altijd open. En in de garage hebben we een waterlek gehad net boven de elektriciteitskast. Toen heeft men een stukje nieuwe roofing op het dak gelegd, maar helemaal hersteld is het lek nog altijd niet.”

Elektrische vuurtjes

Nancy is niet de enige die klaagt. Even verderop, bij Marc De Duffeleer (70), moeten elektrische radiatortjes de woning verwarmen. “Vorige week is de centrale verwarming uitgevallen en sindsdien zitten we hier dus in de kou”, vertelt Marc. “Mijn vrouw is ernstig ziek dus moeten we ons huis verwarmen met elektrische vuurtjes. Maar omdat die vuurtjes zo veel energie vragen, valt ook de elektriciteit al eens uit. Vorige week hebben we zelfs een kleine explosie gehad in de schoorsteen. De brandweer is hier toen metingen komen uitvoeren en we zaten met veel te veel CO in huis. Ik heb intussen al zeven keer naar de huisvestingsmaatschappij gebeld om te vragen of ze de verwarming willen herstellen, maar we hebben nog altijd niemand gezien. Pas op, ze zijn daar altijd heel vriendelijk en beleefd, maar er raakt niets opgelost. Zo triest.”

Volgens Nancy werd er nochtans een renovatieproject aangekondigd voor de wijk Cantillon. “Dat horen we nu al 10 jaar”, vertelt ze. “Maar wij zien hier niets veranderen. En daarbovenop besliste de huisvestingsmaatschappij ook nog de huurprijs te verhogen. Wij betalen voortaan 600 euro voor een sociale woning waar de wind doorwaait. Bij de buren komt er zomaar eventjes 300 euro bij. En die mensen durven hun ramen niet eens meer openen omdat de houten kozijnen rot zijn.”

Nog volgens Nancy hebben heel wat inwoners van de wijk het niet altijd makkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. “De huurprijs wordt verhoogd, maar wij moeten rondkomen met een invaliditeitsuitkering. Ikzelf heb de ziekte van Huntington. Mijn moeder had die ziekte ook al. Zij is op nieuwjaarsdag overleden, hier in huis. We hebben het hier echt niet makkelijk.”

Bij de huisvestingsmaatschappij is voorlopig niemand bereikbaar voor een reactie.