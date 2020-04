Vier pasgeboren slechtvalkjes in toren Sint-Gertrudiskerk Wim De Smet

29 april 2020

15u00 2 Ternat Het koppel slechtvalken dat een nest heeft in de kerktoren van Ternat, heeft vier jongen gekregen.

“Vorig jaar hadden we al drie jonge slechtvalken en dit jaar klokken we af op eentje meer”, luidt het bij Herwig Stoelzaet van Natuurpunt Ternat. “Het wordt natuurlijk nog afwachten of ze alle vier vlot opgroeien en het nest zullen verlaten. De ouders, Sjojef en Sjertrude, moeten hen voldoende voedsel voor hen kunnen vangen nu.”

Natuurpunt wil de jonge slechtvalken binnenkort ringen. “Als alles vlot verloopt, gebeurt dat binnen drie weken”, luidt het. “Meestal laten we de mensen meegenieten van het ringen van de dieren. Of dat ook dit jaar kan, is twijfelachtig. Ook wij moeten ons houden aan de coronamaatregelen en afstand bewaren.”