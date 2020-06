Vier inbrekers opgepakt die uit waren op werkmateriaal in voertuigen: “Bestuurder was dronken en buit lag nog in hun auto” Tom Vierendeels

06 juni 2020

13u56 0 Ternat De politie heeft na een korte achtervolging vier inbrekers opgepakt die uit waren op werkmateriaal in voertuigen. Een alerte voorbijganger meldde een verdachte situatie waardoor het viertal opgepakt kon worden. De chauffeur bleek ook nog eens dronken te zijn.

Het was een vrouw die donderdagnacht om 2 uur op weg was naar haar werk een verdachte auto opmerkte in de Moretteweg in Ternat. De wagen met Franse nummerplaten reed traag langs geparkeerde auto’s waardoor ze het noodnummer 101 belde. Verschillende ploegen van de politiezone TARL snelden ter plaatse en gingen aan The Leaf en in het centrum van Ternat op zoek naar de verdachte auto.

De wagen werd opgemerkt maar de daders probeerden nog te ontsnappen door aan hoge snelheid weg te rijden. Ze konden uiteindelijk onderschept worden aan het kruispunt van de Brusselstraat en de Moerbeilaan. Ploegen van de zones Dilbeek en AMOW kwamen in bijstand om de vier verdachten en hun auto te controleren. Aan boord werden twaalf stukken gereedschap zoals slijpschijven, boermachines en een zaag aangetroffen. Die spullen kunnen gelinkt worden aan diefstallen uit voertuigen. De bestuurder van de auto bleek ook nog eens dronken te zijn.

De agenten stelden in eerste instantie een proces-verbaal op voor vereniging van misdadigers en er werden ook coronapv’s opgesteld. Het viertal verscheen in de loop van vrijdag voor de onderzoeksrechter, maar het is niet duidelijk of die de mannen liet aanhouden. De politiezone TARL benadrukt na deze feiten hoe belangrijk het is om onmiddellijk het noodnummer 101 te bellen bij verdachte situaties.