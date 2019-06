VIDEO. Leerkrachten, ouders en kinderen voeren actie tegen overname De Kiem: “Blijf van onze school” Wim De Smet

20 juni 2019

18u35 0 Ternat Leerlingen, ouders en leerkrachten van gemeenteschool De Kiem hebben vanavond geprotesteerd tegen de mogelijke overname van hun school door het katholieke onderwijsnet. De leerlingen droegen slogans mee en de directrice hield een pakkende toespraak. “Blijf van onze school!”

Begin deze week raakte bekend dat het gemeentebestuur de gemeenteschool in Sint-Katherina-Lombeek liever kwijt is. De gemeente bereikte een voorlopig akkoord met de Onderwijsinrichting Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar om de school over te nemen. Maar leerkrachten, directie en ouders pikken die maatregel niet. De leerkrachten stonden in zwarte kledij naar de klas en de schoolpoort zelf werd getooid met zwarte vlaggen.

Open brief

De bestuursploeg van CD&V en Voor Ternat schrok van de commotie en verstuurde al snel een open brief waarin het de overname van de school tijdelijk opschortte. “We zijn te snel willen gaan”, luidde het. “We erkennen dat er te weinig overleg was om een breed draagvlak te creëren. In de nabije toekomst gaan we met alle actoren samen aan tafel zitten om het masterplan onderwijs verder te ontwikkelen.”

De overname van de school die op de eerstvolgende gemeenteraad zou goedgekeurd worden, verdwijnt van de agenda. Althans, voorlopig toch.

De school had eerder al aangekondigd dat het vanavond actie zou voeren tegen de plannen van het gemeentebestuur. Meer dan tweehonderd ouders, leerkrachten en leerlingen verzamelden voor het gemeentehuis om hun ongenoegen te uiten. Aan slogans op doeken was er geen gebrek. ‘Onze school is een monument, daar blijf je af’, was een van de duidelijke boodschappen aan het gemeentebestuur. “En zeggen dat deze actie echt heel spontaan is ontstaan”, zegt directrice Els De Saeger. “Na de gebeurtenissen van de voorbije dagen waren er veel mensen die hun liefde voor onze school kenbaar maakten. Dat deed echt wel deugd.”

Een delegatie van leerkrachten werd ook ontvangen op het gemeentehuis bij onderwijsschepen Christiane Servranckx (CD&V). “We hebben enkele bezorgdheden op papier gezet en we hopen dat de gemeente rekening houdt met onze bekommernissen”, vervolgt de directrice. “Wij gaan er alvast voor. We willen het behoud van onze school en van ons schoolproject. De gemeente heeft de beslissing nu wel opgeschort maar we zijn nog niet helemaal gerust.”