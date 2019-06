VIDEO. Gemeente stoot basisschool in Lombeek af: leerkrachten reageren met emotioneel filmpje Wim De Smet

17 juni 2019

18u20 74 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat stoot de gemeentelijke basisschool De Kiem in Sint-Katherina-Lombeek af en draagt ze over aan het katholiek onderwijsnet. Directie en leerkrachten reageren met een emotioneel filmpje. “Help ons!”

Het gemeentelijke onderwijs in Ternat telt twee scholen. Het gaat om de basisscholen De Kiem, met vestigingen in Wambeek en Sint-Katherina-Lombeek. Het is alleen de school in Sint-Katherina-Lombeek die overgedragen wordt aan de scholengroep OZCS, wat staat voor Onderwijsinrichting Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar. Onder meer de vrije basisscholen in Sint-Katherina-Lombeek (De Droomgaard) en Essene (De Klimming) behoren tot dezelfde groep.

Zowel burgemeester Vanderhasselt (CD&V) als partijgenote en onderwijsschepen Christiane Servranckx bleken voorlopig niet bereikbaar voor een reactie. Volgens ingewijden wou de gemeente de school kwijt omdat het te lang moet wachten op subsidies voor de bouw van nieuwe klaslokalen.

De overdracht naar het katholiek onderwijsnet houdt in dat leerlingen die vandaag zedenleer of islamgodsdienst volgden, dat vanaf 2020 niet meer zullen kunnen. De leerkrachten zullen dan weer rekening moeten houden met gewijzigde leerplannen. Of er ook ontslagen volgen, is voorlopig onduidelijk.

Later volgt meer nieuws.