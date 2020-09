Verenigingen kunnen aanvraag indienen om geld uit noodfonds ontvangen Tom Vierendeels

27 september 2020

14u46 0 Ternat Ternatse verenigingen kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag indienen om recht te hebben op een subsidie als ruggensteun tijdens de coronacrisis. De Vlaamse overheid verdeelde geld uit een noodfonds voor cultuur, jeugd en media, maar de gemeente gaat nog een stapje verder en gaat ook zelf andere verenigingen ondersteunen.

Enkele maanden geleden raakte bekend dat de Vlaamse overheid geld uit het noodfonds voor cultuur, jeugd en media ging verdelen over de verschillende gemeenten. Gemeentebesturen mogen kiezen op welke manier zij dat geld verder verdelen. Ook in Ternat zijn de ondersteuningsmaatregelen nu concreet uitgewerkt in een reglement dat in voege gaat vanaf 1 oktober 2020 en loopt tot 30 september 2021. Het reglement zal je vinden op de gemeentelijke communicatiekanalen, inclusief de noodzakelijk in te vullen aanvraagformulieren vanaf 1 oktober 2020. “In de loop van oktober worden infomomenten georganiseerd opdat iedereen goed wordt geïnformeerd over de coronagerelateerde ondersteuningsmogelijkheden”, zegt schepen voor Vrije Tijd Timo Schoukens (VT).

Het geld is dus bestemd voor verenigingen die onder cultuur, jeugd of media vallen. “Maar de gemeenteraad heeft ervoor gekozen om ook senioren en verenigingen voor personen met een beperking een duwtje in de rug te geven”, luidt het. “We willen ook alle inwoners oproepen om het lidmaatschap van een vereniging of club te verlengen. Ook op deze manier wordt extra steun gegeven.”