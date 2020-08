Vandalen slaan ramen in van auto op pop-upairsoftterrein Tom Vierendeels

09 augustus 2020

16u20 0 Ternat Vandalen hebben zaterdagnacht lelijk huis gehouden op het terrein van ‘ Vandalen hebben zaterdagnacht lelijk huis gehouden op het terrein van ‘ Pop-up Airsoft ’ in Sint-Katherina-Lombeek. Verschillende ramen van een auto werden ingegooid. De politie is op de hoogte gebracht.

De verantwoordelijken van ‘Pop-up Airsoft’ stelden het vandalisme zondagochtend vast. Bij één van de wagens die er was blijven staan werden verschillende ramen ingeklopt zonder dat er iets werd gestolen. Voorts zouden de vandalen overal hun handen hebben afgelaten. Het pop-upairsoftterrein bevindt zich op de vroegere oefenvelden tussen de Heidestraat en de Sibbekensveldstraat. De politie werd verwittigd en kwam zondagmiddag vaststellingen doen.

Wie meer informatie heeft over deze vandalenstreek kan dus contact opnemen met de verantwoordelijken van ‘Pop-up Airsoft’ of de lokale politiezone TARL. Het terrein zelf is nog tot eind september aanwezig om airsoft te spelen.