Vanavond eerste keer ‘Drive-In Movie’ op Markt Ternat Wim De Smet

23 juli 2020

12u45 0 Ternat De Markt van Ternat vormt vanavond het decor voor de allereerste ‘Drive-In Movie’. Bezoekers kunnen er genieten van de film Grease (om 19 uur), gevolgd door de thriller Seven (om 22 uur).

De ‘Drive-In Movie’ is een van de evenementen waarmee het gemeentebestuur de zomer een boost wil geven, ondanks de coronacrisis. Vanavond worden de topfilms Grease en Seven gedraaid, een week later staan Torpedo en The Game op het programma.

Voor gezinnen en kinderen zijn er dan weer verschillende Picknick Movies, waarbij de aanwezigen op een gezellige locatie op hun matje kunnen plaatsnemen en zo in hun bubbel naar een familiefilm kunnen kijken.

“De voorbije maanden moest iedereen in zijn kot blijven”, luidt het. “Zowel de Sinksenkermis als de Bloemenstoet werden geannuleerd, net als Midzomer Wambeek en Strapatzen. Bovendien hebben ook de lokale horecazaken een moeilijke periode achter de rug. Met nieuwe activiteiten willen we een relanceplan opstellen.”

De lokale handelaars zorgen voor hapjes en drankjes tijdens de film. Voor tickets kan men terecht op www.ccdeploter.be.