Van acht naar drie busritten per dag bij Infano na aankoop van grotere bus Tom Vierendeels

03 februari 2020

19u00 0 Ternat Infano dat in Ternat met het Maantje instaat voor voor- en naschoolse opvang heeft een bus met 63 zitplaatsen aangekocht. De kinderen van basisschool De Brug kunnen nu in twee ritten opgepikt worden en niet meer in vijf zoals dat in het verleden het geval was.

Zowel ‘s ochtends al ‘s avonds legt Infano een bus in tussen het Maantje in de Keizerstraat en De Brug in de Statiestraat. ‘s Ochtends gaat het meestal om een vijftig- à zestigtal kinderen dat afgezet wordt op school en ‘s avonds moet een honderdtal kinderen in de opvang geraken. Daardoor moest er dagelijks acht keer op en af worden gereden met een busje waarin plaats was voor 19 kindjes. Nu is dat gedaald naar drie. Infano ziet er voordelen in voor zowel het milieu als voor de verkeersveiligheid. De eerste rit ging maandag uit en gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V), schepen van Kinderopvang Christiane Servranckx en vice-operationeel directeur Steven De Bauw van Infano.