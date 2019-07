Update klopjacht dinsdag: politie kon drie minderjarige illegalen vatten die uit vrachtwagen bij De Marie waren gesprongen Tom Vierendeels

04 juli 2019

17u22 9 Ternat De zoektocht van dinsdag door de politie waarbij ook een helikopter werd ingezet was er een naar drie illegalen die verscholen zaten in een vrachtwagen en op de vlucht gingen. Ze konden alle drie opgepakt worden en werden overgebracht naar Steenokkerzeel.

De politie hield dinsdag met ploegen op de grond en ook een helikopter een zoektocht naar drie personen. Het bleek om drie Eritreeërs te gaan die uit een vrachtwagen waren gesprongen. Dat maakt de lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) vandaag pas bekend. “Het trio was maandag op een parking langs de E40 tussen Luik en Brussel in een vrachtwagen met Poolse nummerplaten gekropen”, verklaart woordvoerder Steven De Ridder. “Bij het lossen van de trailer op de parking van Bouwmaterialen De Marie in de Bodegemstraat sprongen de drie personen uit de vrachtwagen en sloegen ze op de vlucht richting Dilbeek.”

De zone stuurde verschillende ploegen ter plaatse en kreeg ook bijstand van de helikopter van de federale politie en ploegen van de lokale politiezone Dilbeek. “De drie personen hadden zich verscholen in een bos langs de Heirbaan”, vervolgt De Ridder. “Toen ze via een aanpalend maïsveld probeerden om verder te vluchten werden ze opgemerkt en gearresteerd.”

De drie Eritreeërs verklaarden minderjarig te zijn en werden overgebracht naar het observatie- en oriëntatiecentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in Steenokkerzeel. Ze staan nu onder de bevoegdheid van de dienst Voogdij van de FOD Justitie.