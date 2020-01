UPDATE Breuk in gasleiding: afrit Ternat (E40) en Assesteenweg (N285) opnieuw open voor verkeer Wim De Smet

22 januari 2020

10u15 64 Ternat Op de Assesteenweg (N285) in Ternat is vanmorgen een gasleiding geraakt bij de werkzaamheden. Het gaat om een middendrukleiding. Op een middendrukleiding ligt de druk zeer hoog waardoor het gat moeilijk te dichten is. De op- en afritten van de E40 én de Assesteenweg (N285) werden een tijdlang afgesloten maar zijn intussen weer vrijgemaakt.

Ploegen van Fluvius zijn intussen druk bezig met de herstelling van het lek. De op- en afritten van de E40 in Ternat en de N285 werden vanmorgen gedurende een uur afgesloten voor alle verkeer. “Maar intussen is de rijweg opnieuw vrijgegeven”, meldt woordvoerder David Callens van Fluvius. “De situatie is volledig veilig. Onze mensen zijn nu druk in de weer met herstellingswerken. Het verkeer zal daar weinig hinder van ondervinden. De herstelling kan wel nog 2 tot 3 uur in beslag nemen.”

Het gaslek veroorzaakt wel nog problemen voor enkele klanten in de buurt. “Zowel het Lunch Garden-restaurant als de Brico Plan-it hebben momenteel geen gas waardoor er wellicht geen warme maaltijden beschikbaar zullen zijn”, vervolgt Callens. “Maar we hebben geen andere keuze. Als we het lek willen herstellen dan moeten we de buizen ook gasvrij kunnen maken.”

Het lek ontstond tijdens graafwerken voor de herinrichting van de Assesteenweg (N285). “De aannemer beschadigde er een middendrukleiding”, luidt het.