Uitslaande woningbrand vernielt bungalow, chihuahua ‘Billy’ van bewoners is vermist Tom Vierendeels

13 februari 2020

09u20 42 Ternat Een bungalow in de Processiestraat is donderdagochtend nagenoeg volledig uitgebrand. De bewoners konden zich gelukkig tijdig in veiligheid brengen en ook een tiental huisdieren konden worden gered. Een chihuahua kon helaas ontsnappen en was donderdagavond nog altijd spoorloos.

De hulpdiensten werden kort na 8 uur opgeroepen voor een uitslaande brand in een wegje tussen de Processiestraat en de Asbaan. De brandweerzone Vlaams-Brabant West en de lokale politiezone TARL snelden met verschillende ploegen ter plaatse. “De bewoners konden zich gelukkig in veiligheid brengen en werden opgevangen bij buren”, zegt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) die ook ter plaatse kwam. “Brandweer en politie ontfermden zich over een tiental huisdieren van de bewoners die opgevangen werden in een combi van de politie. Een chihuahua kon wel ontkomen.”

Het diertje werd nog een laatste keer opgemerkt op de treinsporen, maar ondanks een zoektocht door familie en politie kon het hondje met de naam Billy ontkomen. Wie het beest opmerkt kan contact opnemen met de familie via 0470/07.01.71.

Pelletkachel

Intussen gingen de bluswerken aan de bungalow onverminderd voort terwijl de Processiestraat en Asbaan afgesloten werden voor het verkeer. Ondanks de inspanning ging de bungalow zo goed als volledig verloren. Volgens Vanderhasselt valt de oorzaak meer dan waarschijnlijk te zoeken bij een pelletkachel, maar daar zal verder onderzoek meer duidelijkheid over moeten brengen. Kwaad opzet zou in ieder geval uitgesloten worden.