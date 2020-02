Uitslaande woningbrand Processiestraat Tom Vierendeels

13 februari 2020

09u20 0 Ternat De Processiestraat en Asbaan in Ternat zijn momenteel volledig versperd ten gevolge van een uitslaande brand. Gewonden zouden er niet gevallen zijn. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

De brand ontstond kort na 8 uur in een straatje tussen de Processiestraat en de Asbaan. Op korte tijd was het vuur volledig uitslaand. De brandweerzone Vlaams-Brabant West en de lokale politiezone TARL snelden ter plaatse. De twee bewoners, naar verluidt een koppel op leeftijd, kon de woonst veilig verlaten en worden momenteel opgevangen. Enkele van hun dieren worden opgevangen in een combi van de politie.

De woning lijkt volledig verloren te zijn. Kwaad opzet zou momenteel worden uitgesloten.

Later meer.