Twee meettoestellen voor verkeerstellingen aangekocht: “Om objectieve informatie te verzamelen na klachten” Tom Vierendeels

05 maart 2020

16u17 0 Ternat De gemeente Ternat heeft twee nieuwe meettoestellen aangekocht om het aantal passerende voertuigen te registreren. Naast het aantal wordt ook het type voertuig en de snelheid bijgehouden. Samen kosten de twee meettoestellen ongeveer 5.000 euro.

“Omdat er wel vaker meldingen bij het lokaal bestuur binnenlopen over ongewenst sluipverkeer en hardrijders, besloot het schepencollege twee meettoestellen aan te kopen”, klinkt het. “Die kunnen de effectieve verkeersproblemen objectief in kaart brengen. De toestellen werden geleverd door het Ternatse bedrijf Krycer dat al meer dan 20 jaar ervaring heeft in de sector. Samen kosten ze om en bij de 5.000 euro.”

De meettoestellen kunnen overal geplaatst worden en tellen in beide richtingen het aantal voorbij rijdende voertuigen. Ook houden de toestellen bij of het gaat om tweewielers, auto’s, bestelwagens, vrachtwagens of vrachtagens met een aanhangwagen. Ook de rijrichting, het tijdstip van de meting en de tijd tussen twee metingen worden bijgehouden.

Wambeek

De personeelsleden van de technische dienst en mobiliteitsdienst kregen intussen al een opleiding om de toestellen te installeren en de gegevens te verwerken. De toestellen worden meteen ingezet in probleemzones in Wambeek. “We krijgen wel vaker meldingen over sluipverkeer en hardrijders in de Kattestraat, de Loddershoekstraat en op de Fossebaan”, zegt schepen voor mobiliteit Gunter Desmet (CD&V). “Met deze toestellen kunnen we nu officiële vaststellingen doen zodat we ons niet alleen op perceptie moeten baseren.”

Geen boetes

De toestellen kunnen alleen maar meten. “Het is niet de bedoeling om te gaan verbaliseren. Via de toestellen willen we alleen problemen in kaart brengen. Nadien kunnen we dan beslissen om in te grijpen door de politie in te schakelen voor controles. Ook kunnen we verkeerstechnische maatregelen nemen, zoals de wegversmallingen die we op de Processiestraat hebben geplaatst”, aldus schepen Desmet.