Twee drugsdealers opgepakt in Fazantenlaan Tom Vierendeels

05 mei 2020

10u36 0 Ternat Een ploeg van de politiezone TARL heeft twee dealers op heterdaad betrapt tijdens een drugsdeal in de Fazantenlaan. Er werden verschillende processen-verbaal opgesteld tegen het duo.

De agenten betrapten donderdag tijdens een patrouille de twee dealers, maar de feiten worden nu pas bekend gemaakt. In hun auto werden veertien pacsons cocaïne, een hoeveelheid hasj en 270 euro cash aangetroffen. De twee werden opgepakt en verhoord in het commissariaat. Er werden processen-verbaal opgesteld voor verkoop van verdovende middelen, rijden met een ingetrokken rijbewijs en voor niet-essentiële verplaatsingen. Het onderzoek loopt verder, maar de politie geeft niet mee wat er verder met het duo gebeurde en zal gebeuren. Of er gevolgen zijn voor de koper van de drugs wordt evenmin meegegeven.