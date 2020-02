Twaalf vluchtelingen aangetroffen in koelwagen bij Ferrero in Ternat Tom Vierendeels

26 februari 2020

15u02 12 Ternat Bij de opslagplaats van Ferrero in Ternat zijn woensdagmiddag twaalf vluchtelingen aangetroffen in een vrachtwagen. De lokale politie kon verschillende mensen arresteren, maar het is niet duidelijk of ze allemaal gevat werden.

“Bij het openen van een koelwagen bij Ferrero in de Industrielaan werden twaalf mensen aangetroffen”, verduidelijkt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V). “Vermoedelijk gaat het om Eritreërs, maar de verdere identificatie moest nog gebeuren toen de korpschef mij op de hoogte bracht.” Ferrero is gekend van Nutella, de Ferrero Rocher-pralines en Kinder. Of ze allemaal gevat werden is niet duidelijk. Getuigen zagen de politie ook op zoek in de omgeving van de op- en afritten van de E40 in Ternat. “De opgepakte mensen zullen ter beschikking gesteld worden van de Dienst Vreemdelingenzaken”, besluit Vanderhasselt.

Lees ook: Illegalen ontdekt tussen chocolade