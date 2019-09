Trucker naar assisen voor moord op Liselotte WHW

25 september 2019

19u01 5 Ternat Kim D.B., de 39-jarige man die in november 2017 een 32-jarige vrouw uit Brakel ombracht in het Vlaams-Brabantse Ternat, moet voor het hof van assisen verschijnen voor moord. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist.

Wel moet het Brusselse parket-generaal het dossier nu voor de kamer van inbeschuldigingstelling brengen, die definitief moet beslissen over de doorverwijzing naar het assisenhof. In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 november 2017 verwittigde D.B. de politie. “Ik heb in mijn woning een inbreker doodgeslagen”, klonk het. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze in zijn woning inderdaad het lichaam van een 32-jarige vrouw uit Brakel aan maar niets wees erop dat zij bij de dertiger had ingebroken.

Danscafé

Al snel bleek dat Kim D.B. en het slachtoffer, Liselotte De Coninck, elkaar kenden. Ze hadden via internet contact gelegd en waren op 4 november voor de eerste maal samen uitgegaan. De vrachtwagenchauffeur pikte Liselotte die zaterdag om 22.00 uur op bij haar grootouders in Brakel. Ze reden naar een danscafé in Ninove, en daarna naar Kim D.B.’s huis in Ternat. Waarom de man daar de vrouw om het leven bracht, is niet duidelijk.

Verschillende verklaringen

In een eerste verklaring zei hij dat hij dacht dat ze samenwerkte met een inbreker, later kwam hij met het verhaal dat hij dacht met een transgender te maken te hebben. Kim D.B. toonde zich ook verward in zijn verhoren. Zo dacht hij onder meer dat hij al op zaterdagochtend was opgepakt. Volgens zijn advocaat had Kim D.B. kort voor de feiten meermaals zijn hoofd hardhandig gestoten en was er daarbij mogelijks hersenschade veroorzaakt die het gedrag van zijn cliënt zou kunnen verklaren. De verdediging had daarom om een hersenscan gevraagd maar dat verzoek werd afgewezen.