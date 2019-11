Trio krijgt 6 maanden cel voor oplichting via valse petities WHW

04 november 2019

16u49 0 Ternat Drie Roemenen zijn veroordeeld tot 6 maanden cel voor oplichting via valse petities. Ze zamelden geld in, zogezegd voor gehandicaptenorganisaties, maar dit bleek niet te kloppen.

Op 6 augustus kreeg de politie de melding dat de drie met een petitie rondgingen op de parking van het Horta-filiaal in Ternat. Ze vroegen aan winkelende klanten om hun handtekening en een donatie na te laten ten voordele van verschillende gehandicaptenorganisaties. Verschillende klanten gingen er op in en gaven tussen de 5 en 15 euro. De gealarmeerde agenten zagen meteen dat de organisaties voor wie ze zogezegd rond ophaalden helemaal niet bestonden, of een ander logo hadden. De drie gaven dan ook al snel toe dat ze eigenlijk ‘aan het bedelen waren’. “Dat document hadden we van een zwarte man gekregen. Hij zei dat we zo gemakkelijker aan geld zouden geraken”, klonk het. De wagen waarmee ze daar waren werd verbeurdverklaard.