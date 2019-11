Toneel Tijl brengt komedie Ge-Tic-T op podium De Ploter WDS

05 november 2019

17u05 0 Ternat De acteurs van Toneel Tijl brengen vanaf eind deze maand de komedie Ge-Tic-T op de planken. De voorstellingen hebben plaats in het cc De Ploter.

In Ge-Tic-T schotelt Toneel Tijl de bezoekers een rasechte en ontspannende komedie voor. Het stuk speelt zich af in de wachtkamer van psychiater Stern waar een aantal van zijn patiënten op hem zitten te wachten. Vincent is helemaal geobsedeerd door cijfers, Blanche heeft smetvrees en Fred heeft het syndroom van Gilles de la Tourette en kraamt dus nogal wat schunnigheden uit. Er zitten ook nog drie andere patiënten in de wachtkamer. Als de psychiater maar niet komt opdagen, beslissen ze de aanwezigen om hun eigen therapie op te starten, met hilarische gevolgen.

De regie van Ge-Tic-T is in handen van Guido Degrieck.

De voorstellingen hebben plaats op vrijdag 29 november, zaterdag 30 november, vrijdag 6 december en zaterdag 7 december, telkens om 20 uur. Tickets kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar aan de balie van CC De Ploter of op www.ccdeploter.be.